Anonymous Catalonia assegura haver accedit al correu de Marchena

El Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) ha detectat atacs informàtic als comptes de correu electrònic dels magistrats del judici de l'1-O al Tribunal Suprem. Els atacs afectarien el president de la sala, Manuel Marchena, els altres sis jutges de la sala i els quatre fiscals, segons va avançar El Confidencial. Segons el CNI els intents no haurien aconseguit l'objectiu. Tot i això, han demanat als magistrats que incrementin les mesures de seguretat dels seus ordinadors.

El CNI centra la investigació en col·lectius independentistes i en la seva activitat a les xarxes socials. El col·lectiu Anonymous Catalonia assegura haver entrat al correu de Marchena i mostra captures de pantalla a Twitter però afegeix que no va 'piratejar' res i que hi accedir per casualitat.