L'incendi de la Ribera d'Ebre està perimetrat i en fase d'estabilització

Un grup de bombers camina per la zona afectada per l'incendi a la Ribera d'Ebre. EFE

L'incendi de la Ribera d'Ebre està totalment perimetrat i en fase d'estabilització, malgrat que les altes temperatures van fer que ahir a la tarda es revifés en quatre punts. Tot i això, es van poder contenir i ahir amb prou feines ja no quedava risc de revifada ni de propagació. Així ho va anunciar poc després de les vuit del vespre l'inspector dels Bombers Antoni Ramos, cap de l'operatiu, que va ressaltar que al llarg de la nit o avui al matí preveuen poder donar per estabilitzat l'incendi, un dels més importants dels últims anys a Catalunya, que des de dimecres passat a la tarda ha afectat una àrea d'unes 6.000 hectàrees.

Ramos va destacar que una vegada l'incendi ja està completament perimetrat, i malgrat que pugui haver-hi algun punt calent, ja no veuen risc immediat ni de revifada ni de propagació. Si això es confirmés, suposaria el primer pas per començar a desmuntar el dispositiu, que als últims dies ha implicat més de 350 bombers de la Generalitat i 260 efectius de la Unitat Militar d'Emergències (UME).

En funció de com evolucioni la humitat relativa a la zona en les pròximes hores, els Bombers esperen poder donar per estabilitzat l'incendi com més aviat millor, ja que fins i tot el flanc dret, que ha estat el més crític des de dimecres, està en fase d'estabilització, malgrat seguir actiu.

Ahir a la tarda, l'onada de calor va deixar temperatures per damunt dels 40 graus, de manera que el foc es va revifar de forma important en quatre punts, alguns dels quals situats dins l'àrea cremada i d'altres en zones perimetrals, que són més crítiques, si bé els Bombers ho van poder contenir, segons Ramos.



Reunió amb Quim Torra

El president de la Generalitat, Quim Torra, té previst reunir-se avui a Vinebre amb els alcaldes de la Ribera d'Ebre per analitzar la situació provocada per l'incendi. Segons va informar la Generalitat, Torra es reunirà amb els alcaldes de la comarca al centre de comandament de Vinebre, acompanyat per la consellera de Presidència, Meritxell Budó.

El president català participarà primer en una reunió operativa amb els equips d'emergència i els alcaldes de la comarca i posteriorment es reunirà amb els representants municipals per avaluar la situació generada en les seves localitats per l'incendi. Precisament, alguns alcaldes dels municipis afectats per l'incendi van anunciar ahir que tenen previst iniciar la setmana que ve els tràmits per demanar la zona catastròfica o un altre tipus d'ajudes.

L'alcalde de Flix, Francesc Barbero -municipi on han cremat 4.000 de les 6.000 hectàrees afectades pel foc-, va indicar que una vegada es pugui entrar a la zona de l'incendi es farà una primera valoració dels danys, pas previ a la tramitació de la petició de zona catastròfica o d'altres ajudes.

Barbero va precisar que, una vegada disposin de la informació detallada dels danys, hauran d'estudiar si en tots els casos és necessària la petició de zona catastròfica o és més aconsellable la tramitació d'altres ajudes per executar els necessaris programes de recuperació.

L'alcalde va lamentar l'abandonament que ha patit el sector primari durant els últims anys, la qual cosa ha facilitat la propagació del foc a la comarca on, va dir, es podrien haver salvat algunes zones si s'hagués tingut cura del bosc i els cultius.

Per la seva banda, l'alcaldessa de Vinebre i presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Gema Carin, va informar que, arran d'aquest incendi, tots els efectius d'emergències, Govern, Generalitat i ajuntaments han expressat la seva voluntat conjunta de «fer tot el que es pugui fer en benefici d'aquesta terra».