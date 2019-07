El CNI detecta atacs informàtics als correus dels magistrats que jutgen l'1-O

El Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) ha detectat atacs informàtics als comptes de correu electrònic dels magistrats del judici de l'1-O al Tribunal Suprem. Els atacs afectarien el president de la sala, Manuel Marchena, els altres sis jutges i els quatre fiscals, segons va avançar El Confidencial. Segons el CNI, els intents no haurien aconseguit el seu objectiu. Tot i això, s'ha demanat als magistrats que incrementin les mesures de seguretat dels seus ordinadors. El CNI centra la investigació en col·lectius independentistes i en la seva activitat a les xarxes socials. El col·lectiu Anonymous Catalonia va assegurar haver entrat al correu de Marchena i va mostrar captures de pantalla a Twitter, però va afegir que no va «piratejar» res i que hi va accedir per casualitat.

En un altre ordre de coses, el president del PP, Pablo Casado, va demanar al Govern central que adopti mesures perquè l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont sigui detingut i extradit en cas que es presenti a Estrasburg (França) per a la constitució del nou Parlament Europeu.

«Hem escoltat que el senyor Puigdemont diu que acudirà a l'assemblea constitutiva del Parlament Europeu a Estrasburg. Jo el que vull és dir-li al Govern d'Espanya és que prenguin totes les mesures perquè, tan bon punt trepitgi territori francès, es procedeixi a la detenció i l'extradició», va assegurar Casado.



«És un delinqüent fugat»

El president del PP, que va assistir a una reunió de líders del Partit Popular Europeu prèvia a una cimera europea a Brussel·les, va assenyalar que Puigdemont és «un delinqüent que està fugat i reclamat pel màxim òrgan judicial a Espanya».

Casado va destacar que «Estrasburg és França» i que en aquest país «no operaria el que ha passat ni a Bèlgica ni a Alemanya», en referència a l'euroodre emesa per la justícia espanyola contra Puigdemont, que va ser retirada en el cas del primer país i denegada en el segon.

«Si manté aquesta amenaça d'anar al Parlament Europeu ha de ser detingut i immediatament extradit per a seure juntament amb els seus companys de govern davant el Tribunal Suprem», va destacar Casado.

Demà es constitueix a Estrasburg el Parlament Europeu després de les eleccions del 26-M, però el Tribunal Suprem ha confirmat que queden vacants els escons de Puigdemont, el seu exconseller Toni Comín -també fugit a Bèlgica- i l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras -en presó preventiva-.