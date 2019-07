Els Bombers donen per controlat l'incendi de la Ribera d'Ebre

Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest diumenge a la nit l'incendi que cremava des de dimecres a la Ribera d'Ebre i que ha afectat unes 6.000 hectàrees de vegetació. Una cinquantena de dotacions dels Bombers han treballat en les tasques d'extinció durant tot el dia, remullant la zona i centrant-se al terç superior del flanc dret per poder consolidar el perímetre. Les condicions meteorològiques han dificultat la tasca dels efectius, amb temperatures extremes, humitats baixes i vents de marinada que han bufat tota la tarda i no han minvat d'intensitat fins a l'ocàs. Un cop controlat l'incendi, els Bombers han autoritzat que les persones desallotjades puguin tornar a casa.

Els Bombers segueixen desactivant els recursos desplegats a la zona des de dimecres passat —de fins a 120 dotacions en els moments més crítics— i aquest diumenge a la nit passaran d'una quarantena de camions autobomba, a 21. Tot i això, les instal·lacions de mànegues continuen desplegades en bona part del perímetre per si els efectius han d'actuar davant de possibles revifalles. També està previst que l'ampli operatiu establert al centre de comandament ubicat a Vinebre quedi desmuntat dilluns al matí.

Després d'haver donat l'incendi per estabilitzat dissabte al vespre i per controlat aquest diumenge a la nit, els Bombers avisen que encara caldrà esperar "un nombre indeterminat de dies" per considerar-lo del tot extingit.

D'altra banda, aquest diumenge s'ha reobert l'accés als massissos de les Gavarres i Cadiretes, però s'ha mantingut la prohibició a Montserrat, Montsec, Montsant i Ports de Tortosa. Així mateix, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que la T-703 entre la Palma d'Ebre i la C-233 segueix tallada per l'incendi.

Per ara, Protecció Civil manté en alerta el Pla Infocat mentre durin les tasques d'extinció del foc, així com per l'elevat risc d'incendi forestal que hi ha a molts punts del territori. A més, des del CECAT de Protecció Civil també s'està fent seguiment de l'onada de calor que afecta Catalunya.



Pla de xoc

A partir d'aquest dilluns es començaran a avaluar els danys ocasionats pel foc en els vuit municipis afectats. Dissabte vinent es concretarà "el pla de xoc" que necessiten la Ribera d'Ebre, el Segrià i les Garrigues per refer-se dels danys i les despeses que ha generat l'incendi, segons ha explicat el president de la Generalitat, Quim Torra, després d'una llarga reunió, diumenge al matí, al centre de comandament de Vinebre.