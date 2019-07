Investiguen uns pares que van deixar els fills de 8 mesos i 10 anys al cotxe per fer la compra

La Policia Local de Manresa investiga uns pares que van deixar els fills al cotxe, de 8 mesos i 10 anys, en ple sol, per anar a fer la compra. Els fets van tenir lloc aquest dissabte, a quarts de sis de la tarda. El cos policial estudia imputar-los un delicte d'abandonament de menors. Segons expliquen en un comunicat, diverses persones van informar la policia de què els nens es trobaven dins del cotxe, amb una temperatura que s'apropava als 40 graus, amb el motor parat i sense aire condicionat. En arribar els agents, van treure els menors i els van posar a l'interior del vehicle policial amb aire condicionat. Segons els testimonis, els menors haurien estat exposats, a ple sol, més de 20 minuts.

Els agents van alertar els serveis mèdics, que van traslladar el nadó a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Segons afegeixen en el comunicat, va ser llavors que van aparèixer els pares amb diverses bosses de la compra. Malgrat la temperatura, indiquen, els menors es trobaven bé de salut.

Arran dels fets, la Policia Local ha obert una investigació on estudien si es donen els requisits per imputar-los un delicte d'abandonament de menors. Es tracta d'un home de 41 anys i una dona de 30, tots dos veïns de Manresa. També han informat dels fets al departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Manresa, per tal que avaluïn la situació global dels menors.