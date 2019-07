Les dones prenen el Parlament per denunciar la desigualtat

L'hemicicle, la mesa i la tribuna de convidats del Parlament de Catalunya van ser ahir excepcionalment ocupats únicament per dones, una imatge simbòlica contra la desigualtat que va anar acompanyada d'una declaració no vinculant en què es reclamen quotes als llocs de decisió. El Parlament de les dones, la iniciativa per la qual el ple de la cambra catalana va estar ocupat per un dia només per diputades i representants d'entitats feministes, va advocar per «un sistema de quotes que garanteixi almenys un 50% d'alts càrrecs» a l'esfera pública i privada. La declaració, aprovada a mà alçada i prèviament consensuada, aborda també altres assumptes com l'educació, la violència masclista, l'accés a la salut reproductiva o la bretxa salarial.