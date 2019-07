Una festa de joves al Baix Ebre acaba amb dos detinguts per abusos sexuals

Una festa de joves a Tivenys (Baix Ebre) va acabar dissabte passat amb dos detinguts per un delicte d'abusos sexuals i un tercer arrestat per un delicte de lesions amb arma blanca. Els Mossos van ser alertats que dos nois estaven fent tocament a nenes menors d'edat durant la celebració. Es tracta de dos veïns de Tortosa, de nacionalitat marroquina, de 24 i 21 anys. En intentar fugir, un d'ells es va trencar els turmells al caure d'un mur on s'enfilava. L'altre va ser detingut. Paral·lelament, es va produir una baralla sense relació amb els primers fets que va acabar amb un detingut.