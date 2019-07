El guàrdia urbà que va matar la gossa Sota al·lega que va «tenir por»

El guàrdia urbà investigat per matar al desembre passat Sota, la gossa d'un sensesostre, ha al·legat aquest dilluns davant del jutge que l'animal es va abalançar sobre ell, amb actitud agressiva, i que li va disparar per protegir-se perquè va sentir por que l'ataqués.

Segons van informar fonts jurídiques, davant el titular del jutjat d'instrucció número 4 de Barcelona va declarar ahir com a investigat el guàrdia urbà que va disparar mortalment la gossa i l'agent que l'acompanyava quan va ocórrer l'incident, acusats dels delictes de maltractament animal i també de lesions, atès que el propietari del ca manté que el van copejar.

Els dos agents van ser imputats arran de la denúncia que ha presentat contra ell el mateix sense sostre, que al seu torn està imputat per un delicte d'atemptat per haver intentat agredir els urbans quan van matar la seva gossa, i mitja dotzena d'entitats animalistes, que exerceixen l'acusació popular en la causa.

La mort de la gossa Sota, ocorreguda el passat 18 de desembre a la plaça Espanya de Barcelona, va suscitar la indignació dels animalistes i va originar una onada de protestes i mobilitzacions a la capital catalana, que en algun cas es van saldar amb incidents.

Segons la versió que van mantenir ahir els guàrdies urbans imputats, estaven a l'interior del seu cotxe patrulla quan es van adonar que la gossa, que anava sense lligar, corria al voltant del seu vehicle i que el propietari de l'animal començava a increpar-los i a abalançar-se sobre ells. Els agents es van baixar llavors del vehicle i van demanar la documentació al sense sostre, a la qual cosa aquest va reaccionar amb una actitud agressiva i ho va encomanar a l'animal, que va començar a grunyir-los i a ensenyar els ullals, per la qual cosa li van demanar que calmés el ca, com solen fer davant aquest tipus de situacions, segons el seu relat.

No obstant això, han mantingut els policies, el propietari del gos va fer cas omís de les seves advertències, de manera que un dels agents va utilitzar la seva defensa per a deslliurar-se de l'animal, però això va contribuir a augmentar l'agressivitat de "Sota", que, han declarat, es va abalançar sobre el costat esquerre d'un dels urbans i li va mossegar en el colze que aquest va interposar per protegir-se.

Davant les dificultats per controlar la situació, els agents van demanar reforços per ràdio, mentre el propietari s'allunyava amb la gossa al temps que l'atiava, han afegit els policies.

De sobte, han explicat tots dos agents investigats, la gossa va sortir corrents i es va abalançar cap a un dels policies, que ha afirmat que va témer per la seva integritat i va sentir que l'única manera que tenia de protegir-se era disparant-li amb el seu arma reglamentària, un tret que va tocar l'animal al cap i el va matar a l'acte.

Davant del jutge han declarat també avui, com a testimonis, dos joves que van presenciar els instants posteriors a la mort de la gossa i els quals han referit que l'actitud dels agents era hostil, encara que no han pogut aclarir com van succeir els fets pels quals els policies han estat imputats.