L'incendi de la Ribera d'Ebre, a vista de dron

L'incendi de la Ribera d'Ebre que es va declarar dimecres de la setmana passada ha cremat un total de 5.046 hectàrees, segons les últimes dades facilitades pels Agents Rurals. En les imatges enregistrades entre els municipis de Bovera i la Granadella, es veu un paisatge amb cultius d'oliveres i zona boscosa totalment calcinats, en contrast amb altres parts dins del perímetre que no s'han vist afectades per les flames. El foc, que encara no està extingit, ha afectat diversos municipis de les comarques de la Ribera d'Ebre, el Segrià i les Garrigues.

El municipi més afectat ha estat Flix (Ribera d'Ebre), on s'han cremat 3.073 hectàrees de superfície, la major part arbrat (1.790,92 hectàrees). Després de Flix s'han situat Vinebre (Ribera d'Ebre) amb 642,73 hectàrees, Maials (Segrià) amb 573,85, Llardecans (Segrià) amb 281,83, la Palma d'Ebre (Ribera d'Ebre) amb 220,81, la Torre de l'Espanyol (Ribera d'Ebre) amb 130,57, Bovera (Garrigues) amb 79,35 i la Granadella (Garrigues) amb 43,36.

Pel que fa al tipus de superfície, la part més afectada ha estat arbrat, concretament 2.491,56 hectàrees, el 49,37% del total. Després ha vingut el matollar, amb 1.514 hectàrees, i els conreus, amb 953,04. Per darrere, a molta distància, les pastures, amb 60,75 hectàrees, el terreny improductiu, amb 4,42 hectàrees, i el terreny artificial, amb 21,72 hectàrees.