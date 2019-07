Un malalt terminal de Parkinson demana que el deixin morir amb dignitat

Antoni Monguilod, un veí de Malgrat de Mar al qual van diagnosticar Parkinson fa dotze anys i que ja no es pot valer per si mateix, suplica als polítics que legalitzin ja l'eutanàsia per deixar "patir" i morir "dignament" i que reconeguin de decidir sobre la mort "és un dret fonamental".

Acompanyat per la seva dona, que l'atén les 24 hores i l'ajuda a comunicar-se, Monguilod, de 74 anys, ha explicat a Efe que els metges li han dit que comprenen la seva petició però que no poden fer res per ajudar-lo perquè la mort assistida no està permesa a Espanya.

L'esposa i els quatre fills del malalt comprenen i assumeixen la petició, però l'home no els vol "comprometre ni que tinguin problemes" quan es mori, com ha passat amb María José Carrasco.

Monguilod, que no s'ha plantejat viatjar a un altre país, com Suïssa, on està regulat el suïcidi assistit, perquè no poden costejar el trasllat, ha escrit un testament vital per deixar el seu cos a la ciència, encara que lamenta que no li hagin permès deixar escrit el seu desig de morir quan ell ho decideixi.