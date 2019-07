Puigdemont i Comín descarten entrar en territori francès pel risc de detenció

Els dos eurodiputats electes de Lliures per Europa, Carles Puigdemont i Toni Comín, han descartat finalment entrar en territori francès pel risc de detenció, i no aniran a Estrasburg. Allà els esperaven milers de catalans a la concentració independentista convocada pel Consell per la República des de primera hora del matí d'aquest dimarts, a les portes del Parlament Europeu, a la ciutat francesa. L'expresident i l'exconseller del Govern han seguit la constitució de l'Eurocambra des d'un hotel d'Alsàcia, en terres alemanyes, segons fonts properes. Es desconeixen les properes passes de Puigdemont i Comín, tot i que podrien tornen avui mateix cap a Bèlgica. Sí que s'espera que intervinguin a l'acte central de la concentració d'Estrasburg, a través d'un vídeo.

El Parlament Europeu ha celebrat aquest dimarts la seva sessió constitutiva sense la presència de Puigdemont, Comín ni Oriol Junqueras, i amb milers de manifestants independentistes protestant a la porta. Durant l'obertura de la legislatura, el president sortint, Antonio Tajani, ha assegurat que no es podia debatre de cap qüestió que no fos l'elecció del futur president, però l'eurodiputat irlandès Matt Carthy s'ha queixat per l'absència dels tres líders independentistes catalans.

"Desafortunadament, alguns han tingut denegat l'accés a la cambra, tres representants del poble català han vist negat el seu dret a representació", ha dit l'irlandès, del Sinn Féin. Segons Carthy, "si l'Eurocambra no valora els vots dels catalans, la seva credibilitat es veurà perjudicada".