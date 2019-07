SATSE calcula que es tancaran 1.900 llits d'hospital aquest any

El sindicat d'Infermeria SATSE va denunciar ahir que es tancaran uns 1.900 llits d'hospital a tot Catalunya aquest estiu i que no se supleixen «adequadament» els professionals que agafen vacances.

Aquesta organització sindical va lamentar en un comunicat que, enlloc d'aprofitar l'estiu per reduir les llistes d'espera, «aquestes incrementen ja que es paralitzen les consultes externes, les proves diagnòstiques i les intervencions quirúrgiques no urgents».

«Continuar afirmant que no tanquen llits sinó que adeqüen l'oferta assistencial a la demanda o simplement dir que no estan tancades sinó 'en reserva' és un insult a la intel·ligència», va afirmar el sindicat. De la seva banda, el departament de Salut de la Generalitat ha informat que, com cada estiu, «el dispositiu permetrà respondre a l'activitat programada, que baixa durant aquests mesos, i a la urgent, seguint criteris clínics, mantenint les intervencions amb ingrés i d'alta complexitat i donant prioritat a les cirurgies cardíaca i oncològica».

El percentatge mitjà de llits disponibles entre juliol i setembre a Catalunya se situa en el 91,2%, segons Salut. Satse ha opinat que una altra conseqüència negativa del tancament de llits és «la massificació de pacients en els serveis d'urgències, obligant als professionals sanitaris a atendre'ls, moltes vegades, en zones no habilitades per a això, com els passadissos». També augmenta l'índex de malalts que no són atesos en la unitat corresponent a la seva patologia, fet que deteriora la qualitat de l'assistència rebuda.

Segons les dades de Satse, Catalunya és la segona comunitat que tanca més llits aquest estiu, darrere de la Comunitat Valenciana, amb uns 3.000 llits, i seguida d'Andalusia (1.800); Madrid (1.400); Galícia (900); El País Basc (730); Castella-la Manxa (500); Aragó (500); Castella i Lleó (450); Extremadura (370); Astúrias (360); Múrcia (350); Navarra (170); les Balears (120); La Rioja (50) i Cantàbria (30).