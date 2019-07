La Fiscalia acusa d'abusos sis joves per violar una menor èbria a Manresa

La Fiscalia va acusar ahir d'un delicte d'abusos sexuals, pel qual demana penes d'entre deu i dotze anys de presó, sis joves acusats d'haver violat, per torns, una noia de 14 anys que estava èbria, en un botellón en una fàbrica abandonada dels voltants de Manresa, a l'octubre del 2016.

A la secció 22a de l'Audiència de Barcelona es va iniciar ahir el judici contra els sis joves -i un setè acusat d'haver-se masturbat mentre presenciava la violació múltiple de la menor, sense impedir-la-, només un dels quals ha estat dos anys en presó preventiva per aquests fets.

En el seu escrit de conclusions provisionals, la Fiscalia imputa un delicte d'abús sexual continuat contra menor als sis processats, pel qual els demana entre deu i dotze anys de presó, les màximes d'aquest tipus penal previst per castigar els atacs en què no concorre violència ni intimidació, sinó que la voluntat de la víctima està anul·lada pel consum d'alcohol o drogues. Per contra, l'acusació particular exercida per la víctima qualifica l'atac d'agressió sexual.