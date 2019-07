Milers d'independentistes protesten a Estrasburg pels diputats absents

Milers de manifestants van protestar ahir al costat del Parlament Europeu, a Estrasburg, per l'absència de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Toni Comín de la sessió constituent de la legislatura, una concentració a la qual finalment no va acudir l'expresident català.

La concentració, organitzada pel Consell per la República catalana amb el lema «Omplim Estrasburg», va reunir a pocs metres del Parlament Europeu més de 8.000 persones, segons van indicar a Efe fonts policials, entre fortes mesures de seguretat i amb el tramvia paralitzat per l'acte.

Puigdemont i Comín, que van resultar elegits com a candidats de JxCat a les eleccions europees, no van recollir l'acta d'eurodiputats a Madrid per por de ser detinguts, mentre que Junqueras, electe per ERC, es troba en presó preventiva i tampoc no va poder acreditar-se per decisió del Tribunal Suprem.

La incertesa sobre l'aparició o no de Puigdemont va ser el comentari comú entre els assistents, arribats de Catalunya en 80 autobusos, dos vols xàrter, altres vols a aeroports pròxims a Estrasburg i vehicles privats. «Jo prefereixo que no vingui per si el detenen», va declarar, temorosa, Gemma, membre de l'Assemblea Nacional Catalana, organització que donava suport a l'acte amb la seva presidenta, Elisenda Paluzie, al capdavant.

L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, va arribar procedent de la ciutat alemanya de Kehl per anunciar que l'expresident es quedaria allà, per no de ser detingut, i es dirigiria als assistents per vídeo.

A banda de Puigdemont i Comín, va intervenir per videoconferència el president de la Generalitat, Quim Torra, que va demanar al president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, que «respecti els drets del poble català, perquè això és respectar la democràcia a Europa».

Oriol Junqueras va intervenir amb un escrit llegit per l'exeurodiputat d'ERC Jordi Solé. El polític pres va demanar als demòcrates europeus que siguin conscients [de que] a Catalunya «s'està lliurant una batalla pels drets fonamentals».

D'altra banda, la diputada i regidora a Barcelona de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, va manifestar a la periodista que va viatjar a la ciutat francesa «per defensar la democràcia, perquè la democràcia està trencada a Europa si a Puigdemont, Junqueras i Comín no se'ls permet ser parlamentaris».

Per l'escenari de la concentració independentista van desfilar cantants, actors i activistes. Un dels més aplaudits va ser l'exdiputat basc Gorka Knörr, que va cantar L'Estaca de Lluís Llach.

També hi va haver parlamentaris europeus que es van solidaritzar amb Puigdemont. Entre ells, Izaskun Bilbao (PNB), Pernando Barrena (Bildu), el nacionalista escocès Christian Allard o els ecologistes francesos Gerard Onesta i Jose Bové. Així mateix, van pujar a l'escenari l'europarlamentari irlandès del Sinn Feinn Matt Carthy, la portuguesa del Bloco d'Esquerra Marisa Matias, l'exdiputat eslovè Ivo Vajgl, i diversos nacionalistes flamencs.