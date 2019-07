Detenen un home per matar la seva dona embarassada

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 28 anys com a suposat autor de l'homicidi de la seva parella, embarassada de dos mesos, que es va donar per desapareguda al juliol de l'any passat i el cadàver de la qual va ser localitzat el setembre del 2018 al costat del riu Congost, al seu pas per Granollers (Vallès Oriental).

Segons han informat avui els Mossos d'Esquadra, el detingut és un home de 28 anys que va ser arrestat dilluns passat a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) i que ja ha ingressat en presó preventiva per ordre judicial.

La família de la víctima, Vianca R., de 25 anys i veïna de Granollers, va denunciar la seva desaparició el 17 de juliol de l'any passat, després que la dona discutís amb la seva parella, l'home ara detingut, que respon a les inicials J.R.P.A.

Mesos després, cap a les 18.00 hores del 9 de setembre del 2018, una persona que passejava pel passeig Fluvial va localitzar el cadàver d'una dona, amb signes de violència i en avançat estat de descomposició, al costat del riu Congost, al seu pas per Granollers.

Un grup d'agents de la policia catalana es va desplaçar al lloc i, després d'examinar el cadàver, al qual li faltava el cap, que es trobava dins una bossa de plàstic, va obrir una investigació per homicidi.

Dies després, el cadàver va ser finalment identificat com el de Vianca R.

Després de mesos d'investigació, els Mossos han determinat que el suposat autor del crim masclista va ser la parella de la víctima, que ja ha ingressat a la presó per ordre de la titular del jutjat de violència sobre la dona de Granollers.

En el seu acte, el magistrat indica que l'home va matar a la seva parella el dia 17 de juliol del 2018 cap a les 02:00 hores a Granollers.

En seu policial, l'home va declarar que la seva dona se n'havia anat del domicili sense donar explicacions i emportant-se totes les seves pertinences. La dona estava embarassada de dos mesos i, segons el seu marit, aquest era el motiu pel qual podria haver-se'n anat de casa.

No obstant això, l'anàlisi de les dades de telefonia mòbil va permetre determinar que J.R.P.A. i la seva parella es van trobar cap a les 02:00 hores en un punt pròxim al lloc on es va trobar posteriorment el cadàver, després d'un intercanvi de comunicacions telefòniques entre ells.

Al costat del cadàver, a més, es va localitzar un tros de llençol procedent del domicili de tots dos.