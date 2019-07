El Govern opina que Borrell ajudarà a «internacionalitzar» el procés » el procés

El Govern va opinar ahir que el ministre d'Exteriors en funcions, Josep Borrell, «no para d'encendre focs per on passa i de crear conflictes diplomàtics», tot i que creu que pot ajudar a internacionalitzar el procés des del seu nou càrrec com a cap de la diplomàcia europea. En roda de premsa després d'una reunió extraordinària del Govern a Manresa, la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, va valorar així la designació de Borrell com a Alt Representant de Política Exterior de la Unió Europea.

«Ens ho prendrem en positiu. Si segueix parlant de forma reiterada sobre el conflicte català en cada compareixença, entendrem que deixa de ser una causa interna que s'estendrà al marc de discussió de l'àmbit europeu», va considerar la consellera.

Malgrat aquesta valoració, Budó va precisar que el nomenament de Borrell com a cap de la diplomàcia europea no ha estat abordat en el transcurs de la reunió d'ahir de l'executiu català.

D'una altra banda, la portaveu del Govern va criticar que una de les «últimes accions» de Borrell com a ministre d'Exteriors en funcions hagi estat recórrer l'obertura de delegacions de la Generalitat a l'estranger, les anomenades «ambaixades catalanes».

Ahir, el Govern central, a través del Ministeri d'Afers Estrangers, va demanar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que tanqui les delegacions catalanes a Londres, Berlín i Ginebra, que considera «lesives per als interessos de l'Estat» i al servei «d'un projecte secessionista inconstitucional».

Budó, va afirmar ahir que esperen que hi hagi «aviat» un nou Govern en la Moncloa per poder «seure a negociar» sobre el conflicte català «sense línies vermelles».

Així es va expressar després que s'hagi fixat la data del debat d'investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, per al 22 de juliol.

«Esperem i confiem que hi hagi un Govern de l'Estat d'hora i que puguem seure a negociar», va afirmar Budó, que va augurar que fins que no es constitueixi el nou executiu no hi haurà «senyals de diàleg» des de Moncloa.

Budó va remarcar que no s'han «aixecat» de la taula de negociació i que esperen que Sánchez, si és escollit de nou president aquest juliol, respongui a la carta que li va dirigir el president català, Quim Torra, per reobrir el diàleg.

El desig que hi hagi un Govern d'hora arriba en ple debat dins JxCat i ERC entre l'abstenció i el «no» a Pedro Sánchez i el mateix dia que el líder de Podem, Pablo Iglesias, va manifestar en un article a La Vanguardia que renunciarà a l'exigència d'ingressar en un Govern de Pedro Sánchez si no surt endavant la seva investidura el 22 de juliol.

A l'article, Iglesias també suavitza les posicions de Podem respecte a la situació política a Catalunya perquè no puguin presentar-se com un altre impediment: «Volem deixar clar també que assumim que el nostre pes electoral no permetem que les nostres propostes com a espai polític siguin línies vermelles», subratlla.



«S'ha de poder parlar de tot»

En aquest context, Budó va afirmar que comparteixen «totes les veus que no posin línies vermelles al diàleg» i va indicar que el Govern tampoc les posa, perquè s'ha de poder parlar «de tot».

Budó, va assegurar que no li ha estranyat que el Tribunal Constitucional (TC) hagi avalat l'aplicació de l'article 155 a Catalunya: «Cap sorpresa». «No ens ha estranyat. El que ens hauria estranyat és que hagués resolt de la manera contrària», va afirmar, perquè creu que la sorpresa hauria estat que el TC rebutgés el 155, en lloc d'avalar-lo. En paral·lel, l'impost d'emissions de CO2 de vehicles entrarà en vigor l'1 de gener del 2020, segons ha confirmat avui el conseller de Territori, Damià Calvet.