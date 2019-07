Sis gossos ataquen diversos ciutadans i un dels animals acaba mort per un tret d'un guàrdia urbà

Sis gossos han atacat aquesta nit diversos ciutadans i guàrdies urbans a Barcelona i un dels animals ha acabat mort per un tret d'un agent. La Guàrdia Urbana va rebre una trucada a dos quarts d'una perquè uns gossos estaven atacant els vianants als Jardins Mossèn Cinto Verdaguer. En arribar van observar una persona molt alterada demanant ajuda i una altra amb una ferida sagnant. Els gossos estaven sense lligar i eren grans. De fet, l'animal mort era d'una raça potencialment perillosa. S'ha denunciat el responsable dels gossos com a presumpte autor d'un delicte d'atemptat contra agents de l'autoritat i per un delicte de lesions per imprudència greu, així com per infringir diferents aspectes de l'ordenança d'animals.

En apropar-se al propietari, els gossos van atacar els agents, que van intentar protegir-se amb les defenses. Tres d'ells van rodejar un dels agents i un el va mossegar per l'esquena a l'altura de la cama. L'agent va córrer fins a l'estany però els gossos el van perseguir. Ell va continuar fent ús de la seva defensa personal però finalment va disparar l'arma i va abatre un d'ells.

Els cinc gossos restants han estat traslladats al Centre d'Acollida d'animals. Els ciutadans ferits han estat atesos pels serveis sanitaris i han interposat una denúncia pels fets. L'agent ferit ha estat traslladat a un centre assistencial per ser atès per diferents ferides i s'ha obert una investigació al respecte.