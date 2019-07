Ataquen un centre de menors no acompanyats al Masnou

Un grup organitzat va atacar dijous al vespre un centre de menors tutelats per la Generalitat al Masnou. L'episodi va acabar amb diversos ferits, entre ells menors que han requerit atenció mèdica. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies condemna un cop més aquests atacs "intolerables", i més tenint en compte que són centres "de màxima protecció, que acullen les persones més vulnerables i que són un servei públic". Ha reiterat el seu rebuig frontal a aquestes actituds "violentes" en espais on viuen menors sota la protecció del Govern, i ha anunciat que posarà en marxa el seu equip jurídic per denunciar els fets. L'atac es va produir després de la detenció diumenge d'un menor per intent d'agressió sexual a una noia al Masnou.

"Exigim que la justícia actuï amb la màxima contundència davant d'aquest tipus d'actituds de tanta gravetat i que no s'han de tornar a repetir", apunta Afers Socials, que ha volgut agrair la feina i el compromís dels educadors i de la resta d'equips professionals dels centres, especialment en aquestes situacions "tan complexes".

Al Masnou hi ha 50 places per a menors sota protecció de la DGAIA des del mes de setembre del 2018.