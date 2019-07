La jutgessa avala ara que Oriol Pujol surti de la presó cada dia

La jutgessa de vigilància penitenciària va avalar la decisió de la Generalitat de permetre que l'exdirigent de CDC Oriol Pujol surti diàriament de presó per anar a treballar, en concloure que ha mostrat un «alt grau de penediment» després de la seva condemna per corrupció i que l'objectiu és la seva reinserció.

En un acte, la jutgessa de vigilància penitenciària 2 de Catalunya aprova la decisió de la Generalitat, davant la que va recórrer la Fiscalia, que va denunciar que l'administració li va concedir a Oriol Pujol un «tercer grau encobert» de forma «poc respectuosa» amb la justícia per la seva «decidida voluntat» a què passés «el mínim temps» a la presó per ser fill de l'expresident català Jordi Pujol.

Per contra, la jutgessa aprova la decisió del maig passat dels serveis penitenciaris de la Generalitat per aplicar a Oriol Pujol, una setmana després que se li revoqués el tercer grau, l'article 100.2 del reglament penitenciari, que li permet sortir diàriament de la presó per anar a treballar, mentre compleix la condemna de dos anys i mig per corrupció en el cas ITV.

En la seva resolució, que es pot recórrer, la jutgessa conclou que l'acord de la Junta de Tractament per aplicar l'article 100.2 a l'exdirigent de CDC li atorga un règim flexible «en vista de la consecució dels objectius personals i laborals obtinguts per l'intern en el seu programa individual de tractament».



«Procés d'incersió social»

Es tracta, segons la jutgessa de vigilància, d'un mecanisme per «afavorir el procés d'inserció social i laboral ja iniciat» per Oriol Pujol a la presó, on va ingressar el gener passat per complir la pena de dos anys i mig a la qual va ser condemnat per usar la seva influència política per afavorir a empresaris afins i cobrar comissions il·legals en el cas ITV.

En el seu acte, la jutgessa sosté que no es pot obviar que en el cas d'Oriol Pujol, l'únic fill de l'expresident català Jordi Pujol que es va dedicar a la política, concorren «circumstàncies positives», com que no tenia antecedents, que va reconèixer els fets, el seu baix risc de reincidència i que compta amb un «diagnòstic social positiu», així com la seva «integració sociofamiliar».