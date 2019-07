Detenen dos homes per robar una bossa amb objectes valorats en 237.000 euros

Efectius dels Mossos d'Esquadra van detenir divendres a la nit a Barcelona dos homes, que acumulen nombrosos antecedents, per la seva presumpta relació amb la sostracció d'una bossa de mà amb objectes valorats en 237.000 euros de l'interior d'un vehicle estacionat en un aparcament de l'aeroport del Prat.

El robatori va tenir lloc el passat dia 30 juny, cap a les 21.30 hores, quan la víctima, representant de joies, estava carregant les bosses al seu vehicle i dos homes se li van acostar i la van distreure fins a sostreure-li una motxilla, en la que portava 5.000 euros, un ordinador portàtil, un disc dur, ulleres de sol i un mostrari de joies.

A partir del visionat de les imatges gravades per les càmeres de seguretat de la instal·lació, un aparcament de la terminal 2 del Prat, van identificar els autors dels fets que van resultar ser dos delinqüents habituals, d'origen italià i serbi, que solen actuar a l'aeroport.

El modus operandi dels detinguts consisteix a distreure persones que carreguen o descarreguen els seus vehicles, actuant de manera coordinada i mantenint un contacte visual i per telèfon mòbil per marcar les possibles víctimes.



Bosses buides

A vegades no porten cap equipatge, mentre que altres vegades van amb grans bosses, buides i de fàcil obertura, on amaguen els objectes robats. Actuen de manera ràpida i, una vegada fet el furt, abandonen ràpidament l'aeroport amb cotxe particular, transport públic o taxi.