Presó provisional per a un dels dos detinguts acusats de violació a Barcelona

El magistrat del jutjat d'instrucció 7 de Barcelona ha decretat presó preventiva amb fiança de 10.000 euros per a un dels dos joves detinguts en relació amb la violació d'una noia dijous passat a la platja del Somorrostro, mentre que ha deixat el segon jove detingut en llibertat.

Segons fonts judicials, el magistrat de guàrdia va rebre ahir els dos detinguts en relació amb una «suposada agressió sexual» a la platja del Somorrostro.

En el cas del jove que ha quedat en llibertat, el magistrat ha optat per deixar-lo en aquesta situació atès que la víctima no l'ha reconegut, encara que contínua sent investigat pels fets denunciats.La Guàrdia Urbana va detenir ahir dos joves acusats d'haver violat una noia a la platja de Barcelona a la matinada de dijous passat. Els joves, de 22 anys i d'origen suís, van violar presumptament una noia a la platja que havien conegut en un local d'oci nocturn.