Elsa Artadi admet que "la unitat de l'independentisme ha tocat fons"

JxCat pressiona ERC per acordar una "agenda de reversió dels acords amb el 155" incloent la Diputació de Barcelona. En roda de premsa després d'una reunió de coordinació estratègica, la diputada del Parlament i regidora de l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, ha constat que la unitat de l'independentisme "ha tocat fons" i "està més lluny que mai" després del triple cicle electoral. La proposta concreta és revertir els acords municipals en què ERC té l'alcaldia tot i que JxCat és la força més votada i han posat Sant Cugat, Figueres i Cervera com a exemples més destacats. Segons ha explicat el secretari d'organització del PDeCAT, Ferran Bel, en 27 municipis ERC ha pactat en contra JxCat tot i que els postconvergents eren la força més votada i a la inversa, segons ha dit, només ha passat en 7 municipis.

Artadi ha qualificat "d'espectacle molt trist" les desqualificacions dels últims dies entre persones de diferents espais de l'independentisme i ha fet una crida a revertir aquesta situació. "Ens fa mal a tots i tots hauríem de fer autocrítica sobre com hem arribat fins aquí", ha afegit. Per superar aquesta situació de "manca d'estratègia unitària", JxCat insisteix en plantejar a ERC que es reverteixin tots els pactes locals en què ERC ha pactat amb els partits del 155 desbancant JxCat, encara que els postconvergents siguin la força més votada.El secretari d'organització del PDeCAT ha afegit que si es té en compte la població dels municipis, el contrast és "molt més elevat" entre els pactes de JxCat amb els partits del 155 i els que ha fet ERC. Bel ha afirmat que només al municipi de Sant Cugat ja hi ha més població que en els 7 municipis en què JxCat ha pactat amb els partits del 155 desbancant ERC.

Preguntat per si les assemblees territorials de l'espai de JxCat acceptarien un acord global per revertir els acords, Bel s'ha mostrat convençut que el món local ho entendria si és una "proposta global". El problema, segons ha assenyalat Bel, és quan els acords no són de forma generalitzada i ha remarcat que el "desequilibri és molt evident" comparant els acords d'ERC amb els partits del 155 i els de JxCat. "La gent ja no entén res. La proposta que es fa des de JxCat és molt clara i l'entén tothom. I ERC hauria de decidir ràpidament si la volen estudiar i la volen tirar endavant.

La pregunta és senzilla i la resposta també ho hauria de ser", ha dit dirigint-se a ERC.Per a Artadi, quedar-se de braços plegats davant la situació actual serà una "imprudència" i ha instat ERC a posar sobre la taula una altra proposta per treballar-la. I és que per la diputada de JxCat, l'alternativa de no fer res "no té sentit" en el moment actual.Preguntada per com es podria fer possible la reversió en els municipis tenint en compte que ja s'han escollit els alcaldes, Artadi ha respost que és una qüestió de voluntat política i que si n'hi ha, es trobaran els "mecanismes" per fer-ho ja que "existeixen". "Quan hi ha voluntat, trobes la manera de fer-ho", ha resumit.

D'altra banda, preguntada per si Quim Torra i Carles Puigdemont comparteixen l'acord amb el PSC a la Diputació de Barcelona, Artadi ha assegurat que les decisions són consensuades i que tothom les ha validat. Pel que fa al fet que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont finalment no hagi participar de la reunió, Artadi ha explicat que no ha estat possible per una qüestió d'agenda però ha dit que a primera hora del matí Puigdemont ha parlat per fer una prèvia de la reunió amb alguns membres de JxCat, entre els quals hi ha ella mateixa.