ERC ofereix la presidència de la Diputació de Barcelona a JxCat si trenca amb el PSC

L'adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, ha explicat aquest dilluns que la formació està disposada a oferir la presidència de la Diputació de Barcelona a JxCat si aquests trenquen l'acord de govern amb el PSC. En roda de premsa a la seu del partit, Aragonès ha destacat que per ERC "no és una qüestió de cadires, sinó d'estratègia independentista". El també vicepresident del Govern ha dit que ERC comparteix el "neguit" i l'"angoixa" que, al seu entendre, ha despertat l'acord a la Diputació.

Per això, ha estès la mà a la formació de Carles Puigdemont per acordar un govern independentista. Aragonès ha tancat la porta a revertir els pactes locals "amb el 155" tal com ha demanat JxCat i els ha emplaçat a centrar-se en la tercera institució del país i no generar 50 crisi en ajuntaments.

En roda de premsa amb la presència dels diputats provincials electes d'ERC, ha enviat un missatge de "calma" i "esperança" i ha emplaçat JxCat a replantejar-se les aliances a la corporació tenint en compte que tant ERC com el PSC tenen el mateix nombre de diputats i la suma dona el mateix. Amb tot, ha recordat que ERC comptaria amb el suport del diputat de Tots per Terrassa mentre que la suma JxCat-PSC hauria de buscar-lo amb Cs i PP.

Precisament un acord entre ERC i JxCat requeriria el vot afirmatiu, com a mínim, dels Comuns en primera volta o bé l'abstenció en segona volta. "No ens aixecarem de la taula fins el darrer segon abans de la votació de dijous vinent", ha avisat.

S'ha preguntat per quins motius s'ha pogut pactar a les diputacions de Girona, Tarragona i Lleida i no a Barcelona. "A igual nombre de diputats hi ha possibilitat de fer un acord independentista i un que no", ha apuntat.

De la demanda de JxCat que ha emplaçat ERC a trencar els acords municipals amb el PSC, Aragonès ha afirmat que això seria "magnificar els problemes". Davant la pregunta de si la crisi per l'acord a la Diputació de Barcelona ha generat alguna esquerda al Govern, ha recordat que als dos socis de Govern els uneix l'independentisme i ha dit que caldria repetir la fórmula a la diputació.

També s'ha mostrat crític i ha dit que traslladar la manca d'acord en un àmbit on hi ha acord "això és una irresponsabilitat": "Governem junts però pensem diferent perquè creiem que és el millor per la independència del país", ha dit sobre el Govern. Ha evitat valorar les paraules de la dirigent de JxCat Elsa Artadi que ha dit que les relacions "havien tocat fons" i s'ha limitat a dir que no dirà res que pugui "empitjorar la situació".