Un incendi crema una nau de productes químics a Tarragona

Un incendi va cremar ahir una nau industrial de grans dimensions de l'empresa Miasa, dedicada a l'emmagatzematge de productes químics, situada al polígon Entrevies de Tarragona. L'incendi es va declarar al voltant de la una de la matinada de dissabte a diumenge i fins a la zona afectada per les flames s'hi van desplaçar 20 dotacions dels Bombers, 14 dels Mossos, diverses unitats de la Policia Local, 5 ambulàncies del SEM, efectius de Protecció Civil i de les unitats de medició mediambiental per avaluar la qualitat de l'aire, que van assegurar que en tot moment va estar lliure de partícules tòxiques.

Protecció Civil va activar el pla d'emergències químiques PLASEQCAT i el foc va obligar a decretar el confinament dels treballadors de les indústries més properes, però no hi va haver ferits i no es va decretar el confinament general de la població ni de cap zona fora del polígon per l'evolució favorable de la columna de fum, molt vertical per les condicions meteorològiques existents. Les medicions de l'aire fetes a la zona pel grup de control ambiental de la Generalitat van descartar la presència de productes tòxics.

Prop de les onze del matí l'incendi ja es va donar per controlat i a primera hora de la tarda es va desactivar l'alerta del pla d'emergències químiques. Segons va informar Protecció Civil, els Bombers van poder salvar la zona de la indústria d'emmagatzematge i logística on hi havia els productes inflamables, corrosius i comburents, així com les oficines.

La sala on hi ha emmagatzemats els comburents, que es va prioritzar durant l'acció, ha de tenir una temperatura de seguretat del 24 graus centígrads i a l'arribada dels Bombers estava a uns 35 graus. Amb l'autorització del subministrament elèctric van poder garantir la refrigeració de la sala per disminuir la temperatura fins a la normalitat. Pel que fa a l'estructura va quedar completament afectada i en els punts que no es va col·lapsar era inestable. A les quatre de la tarda havia cremat una superfície d'uns 4.800 metres quadrats d'un total de 8.000.

El 112 va rebre centenars de trucades, la majoria per demanar informació sobre l'incendi. Segons el director dels serveis territorials d'Interior a Tarragona, Joan Carles de la Monja, es van prendre totes les mesures i es va aconseguir l'objectiu que era controlar el foc. Davant d'això, va enviar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania. «Soc conscient que es genera una situació de neguit i el volem minimitzar amb informació fiable», va dir. També va assegurar que no va caldre activar les sirenes d'alarma de risc químic atès que no hi havia afectacions per la ciutadania i s'havia identificat que el perímetre de la zona afectada no estava poblat. En el moment de trancar aquesta edició es preveia que el foc s'extingiria en poques hores.