Un jutge deixa que un professor doni classes malgrat set denúncies per abusos sexuals

El propietari i professor d'una acadèmia de Roda Berà (Tarragona) acumula set denúncies per abusos sexuals a nenes d'entre 11 i 13 anys, però segueix donant classe. Els primers casos denunciats van ser el 2017. Tot i que aleshores la justícia el va investigar, no va considerar que s'hagués de prendre cap mesura. L'última denuncia es va fer el maig d'aquest any. Segons el relat dels pares de la nena, el professor s'hi hauria acostat per darrere per tocar-li els pits. Arran d'aquest cas, els Mossos d'Esquadra van arrestar. No obstant, segons avança La Vanguardia, el jutge l'ha deixat en llibertat sense prendre cap mesura cautelar perquè els indicis existents són "dèbils". Com va passar el 2017, el professor podrà seguir donant classes particulars, tot i que segons els Mossos d'Esquadra existeix risc de reincidència.