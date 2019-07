JxCat i el PSC estudien un pacte al Consell Comarcal del Maresme

El Consell Comarcal del Maresme (CCM) es constituirà el proper 19 de juliol i la seva presidència és encara una incògnita. Tot i que el 26-M ERC va aconseguir consolidar la seva majoria a l'ens comarcal –té 12 del 33 consellers–, els republicans no tenen cap garantia de poder governar. JxCat, amb sis representants, reconeix que negocia tant amb els republicans com amb el PSC, que té vuit consellers i és segona força a la comarca. De fet, els postconvergents han preguntat als seus 30 caps de llista a la comarca quina seria la seva preferència de pacte al CCM. Tot i això, fonts de la negociació dels partits van explicar que, com en el cas de la Diputació de Barcelona, l'acord entre PSC i JxCat estaria més a prop que una presidència dels republicans, que ja es veuen condemnats a l'oposició.

Perquè el pacte entre el PSC i JxCat fructifiqui amb garanties caldria que almenys tres consellers més donessin suport al candidat socialista a la presidència durant el ple de constitució de l'ens comarcal per arribar als 17 vots que dona la majoria absoluta d'un ple format per 33 càrrecs electes. Socialistes i postconvergents sumen 14 vots, dos més que els 12 que té ERC. Tot i que en el cas del CCM n'hi ha prou amb la majoria simple per a una investidura a la segona volta, fonts del PSC i JxCat van assegurar que no volen arribar al ple en un context d'incertesa. PSC i JxCat estarien treballant en un govern bipartit en minoria, però a l'hora de teixir aliances per a la investidura, els socis preferents dels socialistes, que porten el pes de la negociació, serien Cs (2 consellers), els comuns (2 consellers) o el PP (1).