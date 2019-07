JxCat reclama a ERC una «proposta concreta» per revertir els acords amb el PSC

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va reclamar a ERC que enviï a JxCat una «proposta concreta» que faci possible revertir els acords a les institucions amb «els partits del 155», en al·lusió directa als pactes de govern entre els republicans i el PSC en alguns ajuntaments. Sobre l'acord que els postconvergents també tenen amb el PSC a la Diputació de Barcelona, Calvet va assegurar que «hi ha temps» per revisar pactes «a tot arreu». Les direccions dels dos partits es reuniran avui al matí per analitzar la crisi de l'independentisme arrel d'aquests pactes amb els socialistes. «Volem la unitat del món independentista tant a les eleccions com a les institucions», va assegurar Calvet.

En aquest sentit, el conseller Calvet va demanar als republicans que «deixin d'enviar missatges a través de les xarxes», en relació al pacte de JxCat i el PSC a la Diputació de Barcelona i treballin en una proposta que permeti desfer pactes arreu, també els d'ERC amb el PSC que hi ha hagut a alguns ajuntaments.

Calvet va posar els exemples de Sant Cugat o Figueres, on ERC ha obtingut l'alcaldia de la mà del PSC malgrat que va ser JxCat la llista més votada als comicis locals. El conseller també va destacar el cas de Platja d'Aro, on ERC ha «regalat l'alcaldia» als socialistes en un municipi on també els potsconvergents es van imposar a les urnes. «Esperem que demà (avui) al matí la direcció d'ERC faci una proposta concreta de reversió dels acords. La rebrem i la valorarem», va explicar el conseller, que va confirmar que també la direcció de JxCat preveu reunir-se avui al matí per analitzar l'estat dels pactes polítics a les diferents institucions.

Preguntat sobre el cas concret de la Diputació de Barcelona, Calvet va evitar entrar en detalls, tot assegurant que hi ha temps per revertir pactes arreu i explicant que el seu partit es pronunciarà quan rebi la proposta formal d'ERC i es pugui decidir com «executar» aquestes eventuals reversions dels pactes.

En un document intern de JxCat, la formació que lidera Carles Puigdemont reclama als republicans que facin «marxa enrere» amb els pactes tripartits que prioritzen l'acords d'esquerres i «fan fora» JxCat, com denuncien que ha passat a 26 municipis. Pel que fa al pacte a la Diputació de Barcelona, els postconvergents conviden els republicans a aplicar «el gir cap a la moderació» que constaten que ERC ha fet darrerament amb la seva estratègia política i els proposen «refer la unitat».

De l'acord amb els socialistes a la Diputació constaten que «a tots ens hagués agradat un altre escenari, però no era possible, perquè no existia». La formació destaca que la decisió s'ha pres «per responsabilitat amb els votants, per desenvolupar els programes i pel compromís amb la construcció d'estructures de país i de república».

Recorden que només hi havia dues possibilitats de govern on ells hi tinguessin lloc, que eren amb el PSC o amb ERC i Comuns. Aquesta darrera opció «no era possible perquè els Comuns no volien que JxCat fos al govern». «Tant ells com ERC pretenien que la presència de JxCat fos simbòlica i només impliqués el vot a favor de l'executiu bipartit entre Comuns i ERC», critiquen. A més a més, a diferència del que asseguren fonts d'ERC, JxCat afirma que no van rebre «cap proposta de govern per part d'ERC».