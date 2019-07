El líder de la «Manada de Manresa» volia llençar la víctima al riu

Segons la testimoni, va haver de jurar i perjurar que no diria res i que s'enduria a la víctima a casa seva perquè amenaçaven que "la volien llençar al riu". "Ella estava molt desorientada, no podia quasi ni caminar", ha afegit.



La sentia cridar

En la vista d'aquest dilluns també ha testificat un altre dels testimonis de la festa que ha afirmat que el líder de la Manada de Manresa, B.A.M.C li va proposar abusar també de la jove. Segons ha dit, la víctima i B.A.M.C eren a la casa annexa i, en sortir sol, li va demanar "vols estar amb ella?". Li va respondre que no i llavors, ha afegit, va ser quan va anar a buscar a la resta.

El primer a entrar, ha dit, va ser W.D.G. Llavors B.A.M.C hauria dit a la resta que tenien 15 minuts. El testimoni ha explicat que va sentir a la víctima queixar-se. Al cap d'una estona va entrar i se la va trobar a terra, amb M.P.T damunt i Y.J.C al costat masturbant-se.

De cop, explica, va entrar l'amiga de la víctima i una jove i ell va decidir marxar del lloc espantat. L'endemà, ha explicat, B.A.M.C l'hauria amenaçat amb què no expliqués res. "Em vaig sentir intimidat", ha assegurat"



Vaig veure una pistola

"També ha declarat un altre dels joves presents a la festa i que l'endemà també va rebre amenaces de B.A.M.C. El jove, que ha explicat que va fer-se alguns petons amb la víctima abans que passés res, ha assegurat que no hi era quan van succeir els fets.

Sí que ha dit, però, que a la festa va veure a M.A.R.T amb una pistola però que en cap moment el van amenaçar.



Nova vista divendres

Aquest divendres només han testificat 4 dels 13 testimonis previstos, pel que el jutge ha ajornat la declaració dels restants per aquest divendres. Queden per declarar un altre menor, present a la festa, una altra noia que hi era, la mare i la tieta de la víctima, així com quatre agents dels Mossos d'Esquadra.

Concentracions aquesta tarda

Després de la concentració de suport a la víctima d'aquest dilluns a la porta de l'Audiència, aquesta tarda n'hi ha de previstes a diferents punts del territori català sota el lema "Si ens toquen a una, responem". A Manresa es farà a les 8 del vespre.