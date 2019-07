La Guàrdia Civil entra a la Generalitat per buscar dades de l'1-O

Agents de la Guàrdia Civil han acudit aquest matí a diversos departaments de la Generalitat a la recerca d'expedients administratius relacionats amb l'organització del referèndum, per ordre de la jutgessa que investiga els preparatius de l'1-O.

Segons han informat fonts pròximes al cas, els agents tenen ordre de requerir documentació relativa a l'1-O en els departaments d'Acció Exterior, Treball i Presidència, així com en les oficines de la Intervenció General de la Generalitat i en el Gabinet Jurídic Central.

El nou requeriment d'informació el va acordar la titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, per ordre de la Fiscalia, en el marc de la causa en la que ha processat a una trentena de persones, entre elles nombrosos exalts càrrecs del govern de Carles Puigdemont, pel seu paper en l'organització de l'1-O.

La jutgessa va ordenar als agents acudir a les seus de la Generalitat citades de manera que, "a l'acte", se'ls faciliti la informació requerida, la majoria expedients administratius amb els quals la Fiscalia pretén demostrar l'ús de fons públics per finançar el referèndum.

Concretament, la Guàrdia Civil té ordre de requerir al Departament de Presidència set expedients relatius a la contractació de la publicitat del Registre de Catalans a l'exterior i de l'anunci de l'1-O, així com de la distribució postal encarregada a Unipost i de l'adjudicació dels projectes de reforma del CTTI, centre que va albergar la logística informàtica del referèndum.

En el Departament d'Acció Exterior, la Guàrdia Civil busca les factures dels pagaments de la delegació del Govern a Ginebra a The Hague Center for Strategic Studies (HCSS), que la jutgessa sospita que correspon a les despeses de trasllat i allotjament dels observadors internacionals de l'1-O.

Els agents han d'acudir també al Departament de Treball per demanar un expedient administratiu relacionat amb una aplicació informàtica que les acusacions creuen que es va crear per recollir voluntaris per a l'1-O.

En la Intervenció General de la Generalitat, la jutgessa vol fer-se amb la certificació d'una factura del Departament de Treball a nom de Pau Raventós, exdirector general de l'empresa Unipost a la que presumptament es va encarregar la distribució postal del referèndum.

Així mateix, en el Gabinet Jurídic Central, la Guàrdia Civil ha de fer-se amb la còpia certificada de sengles resolucions signades per l'exsecretari de Presidència Josep Maria Jové amb els nomenaments dels responsables del Registre de Participació en Consultes Populars.