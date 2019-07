Moncloa va espiar l'acció exterior del Govern a Europa

El govern espanyol va espiar l'acció exterior del Govern a Europa per demostrar que l'activitat que hi duu a terme continua vinculada a la causa independentista, i per sol·licitar al TSJC, així, que tanqui les delegacions catalanes de Londres, Ginebra i Berlín. Així ho afirmen TV3 i Eldiario.es, que van tenir accés a la documentació aportada a la denúncia del TSJC que inclou missatges confidencials. En concret, la documentació inclou comunicacions de les ambaixades espanyoles al Regne Unit, a Suïssa i a Alemanya, i s'informa del dia a dia dels delegats, de les reunions que mantenen i amb qui o de la seva activitat a les xarxes, entre d'altres. Exteriors va justificar que és la seva feina «vigilar de prop» actes a l'exterior que perjudiquen la imatge d'Espanya.