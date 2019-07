Treball anuncia un pla de xoc per atendre els MENAs que dormen al carrer

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, va anunciar ahir que el Govern posarà en marxa un pla de xoc per atendre els menors estrangers no acompanyats (MENAs) que dormen al carrer, preguntat pel cas de les desenes de nois que dormen a l'església de Santa Anna de Barcelona.

Les accions es coordinaran amb el consistori de la ciutat i també amb el Departament de Salut per tractar els joves que tenen problemes de salut mental i addiccions. En concret, es vol incrementar les hores dels equips de psiquiatria de carrer del centre Dar Chabab. Alhora, El Homrani va assegurar que s'ha detectat un augment de joves majors d'edat no tutelats que dormen al carrer.

L'anunci va coincidir amb la convocatòria de la DGAIA de la gestora de casos on hi participen els Mossos d'Esquadra, l'Ajuntament de Barcelona, el Consorci de Serveis Socials de Barcelona i Salut per revisar un per un els menors joves que es trobin al carrer.



Joves tutelats que s'escapen

En coordinació amb el Departament de Salut i amb l'Ajuntament de Barcelona, el nou pla servirà per reforçar l'atenció dels menors que no volen estar sota la protecció de la DGAIA i per intentar que tornin a integrar-se al sistema. I és que El Hormani va recordar que els joves tutelats que dormen al carrer són «refractaris» i s'escapen del sistema de protecció oficial. «En alguns casos hi ha problemes de salut mental i addiccions, això ho hem treballat amb el Departament de Salut», va explicar.