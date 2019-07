El jutge del TSJC obre judici oral contra Torra per mantenir els llaços grocs

El jutge del TSJC obre judici oral contra Torra per mantenir els llaços grocs ACN

El magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) Carlos Ramos ha obert judici oral contra el president de la Generalitat, Quim Torra, per un delicte de desobediència o subsidiàriament de denegació d'auxili per no atendre les resolucions de la Junta Electoral Central (JEC) sobre la retirada dels llaços grocs dels edificis públics en campanya electoral. Després d'haver rebut les peticions de les acusacions –fiscalia i Vox-, el jutge decreta l'obertura de judici oral sense adoptar cap mesura cautelar, ja que cap part l'ha demanat. En el seu relat dels fets, Ramos utilitza l'adverbi "presumptament" una desena de vegades després que la defensa de Torra l'hagués intentat recusar en considerar que en el seu escrit anterior prejutjava la culpabilitat del president.

De fet, abans de començar el relat dels fets, el magistrat remarca que no es tracta de cap declaració de culpabilitat, i que Torra manté "incòlume el seu dret a la presumpció d'innocència". "El que no és obstacle per poder afirmar que va portar a terme, presumptament, els següents fets", afegeix.

Llavors desgrana les diferents ordres de la Junta Electoral i les actuacions del president de la Generalitat. Subratlla que els llaços grocs són símbols "considerats propis d'uns partits polítics", per tant "partidistes", i no es poden exhibir per part de les administracions en període electoral "sense infringir greument el seu deure d'objectivitat i neutralitat".

Explica que Torra va presentar diversos escrits de reconsideració a la JEC en lloc de complir l'ordre de retirada, posant el Síndic de Greuges pel mig i arribant a substituir el llaç groc per un altre de color blanc amb una franja vermella. En tot el relat, el magistrat inclou contínuament l'adverbi "presumptament".

La fiscalia demana un any i vuit mesos d'inhabilitació i una multa de 30.000 euros per a Torra.