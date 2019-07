Vídeo: Els Bombers rescaten un cavall que ha caigut en una fossa sèptica

Diverses unitats dels Bombers de la Generalitat han treballat en el rescat d'en «Soli», un cavall que havia caigut dins una fossa sèptica en una finca particular de Terrassa, a les Martines.



L'animal ha estat rescatat il·lès, però estava molt espantat. Per això, la veterinària ha demanat que se li tapessin els ulls, per estalviar-li estrès i patiment.





Aquesta nit, diverses unitats #bomberscat han treballat en el rescat d'en Soli, un cavall que havia caigut dins una fossa sèptica en una finca particular de Terrassa, a les Martines. Hi hem anat amb #GRAE, la veterinària del servei i vehicles dels Parcs de Terrassa i Matadepera pic.twitter.com/eVw3nuxiEq — Bombers (@bomberscat) 12 de juliol de 2019