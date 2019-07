La mare de la víctima de la «manada de Manresa» diu que la seva filla ha tingut «por a tot»

La mare de la víctima de la presumpta agressió múltiple de Manresa va atestar ahir davant de la Secció 22 de l'Audiència de Barcelona i ha explicat que després dels fets, que van tenir lloc el 29 d'octubre del 2016, la seva filla ha tingut «por a tot».

Durant la seva declaració com a testimoni davant del tribunal que jutja set acusats (sis per presumptament abusar sexualment de la menor i un altre per omissió), la mare va relatar que la menor tenia «molta por» dels acusats, especialment de Bryan Andrés M.C., i de Marco Antonio R.T.

«Creu que la mataran. A Marco la meva filla li té pànic», va dir la mare, que va assegurar que a la seva filla, després de denunciar la suposada violació en grup durant una festa en una fàbrica abandonada de Manresa, l'han seguit al municipi.



Ajuda psicològica

Va corroborar que ha necessitat i continua necessitant ajuda psicològica, i ha dit que la seva filla li va explicar que recordava com la van forçar almenys Maikel P.T, Bryan Andrés M.C., i Yordanis de JC.

La tieta de la nena, a qui va veure el matí següent dels fets, va relatar com la menor va arribar a casa seva sense roba interior i amb uns pantalons tacats de sang, i que al principi no recordava res i que va ser després de rebre trucades d'un dels acusats i de la principal testimoni que va començar a recordar alguns detalls.

Un dels menors presents a la festa va confirmar que Bryan Andrés M. C. el va obligar a mentir perquè no fos implicat en els fets, i va afirmar que va ser amenaçat perquè fes una declaració falsa, i que fins i tot va patir dues vegades insults i amenaces abans del judici.

Va detallar que aquest acusat el va citar al seu portal i li va dir el que havia d'explicar als Mossos d'Esquadra, en concret, que havia anat a la festa amb la seva parella, i que li va dir una frase que posteriorment va saber que era una amenaça de mort, per la qual cosa inicialment li va fer cas, però després va rectificar.



Missatges de Whatsapp

Els missatges intervinguts en els telèfons mòbils dels sis joves acusats d'abusar sexualment «per torns» d'una menor de 14 anys en una fàbrica abandonada de la capital del Bages i de la noia que els va denunciar reforcen la versió de la víctima.

Segons va informar ahir El Periódico, hores després del succés, que va tenir lloc el 29 d'octubre del 2016, la menor va escriure a una amiga: «Tu creus que si vaig bé em follo a set o vuit? Em van drogar». També un dels acusats presumia de l'agressió en un missatge de Whatsapp: «ho vam passar bé, ha, ha».