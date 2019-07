Busquen tres espeleòlogues residents a Catalunya que no han sortit d'una cova a Cantàbria

Un dispositiu de Protecció Civil de Cantàbria s'ha posat en marxa per trobar tres espeleòlogues que viuen a Catalunya i que no van sortir el diumenge de la cova Cueto-Convetosa, al municipi d'Arredondo. Un company va alertar del retard en la sortida. Les dones tenen entre 40 i 50 anys i coneixen la tècnica i tenen material, però és el primer cop que feien aquesta travessia. Per la dificultat tècnica de la cova i la seva longitud, es triga més a realitzar el recorregut del que marquen les guies d'experts, així que diumenge al vespre encara estarien dintre del període acceptable de retard, ha apuntat Protecció Civil en un comunicat. Malgrat tot, per prevenció, s'ha decidit entrar a buscar-les.

L'equip de recerca està format per dos grups formats per tres i quatre persones de l'equip de Protecció Civil. El de tres persones ha entrat per la boca de Cueto i el de 4 per la de Coventosa per tal de trobar-les i sortir amb informació sobre si les dones s'han retardat i estan cansades o si han pogut tenir un accident.

El centre de comandament avançat s'ha establert a Arredondo amb un coordinador d'emergències de Protecció Civil i un tècnic de guàrdia.