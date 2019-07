Concentració d'ecologistes en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat

Una vintena d'activistes de la plataforma Stay Grounded (Queda't a Terra) es van concentrar a l'Aeroport de Barcelona per demanar que no hi hagi una ampliació, ja que consideren que contribuiria al canvi climàtic, va informar la plataforma a Twitter. La plataforma va criticar que el creixement de l'aviació «fregirà a emissions el planeta i empitjorarà els problemes actuals del turisme massiu a Barcelona». Els activistes van col·locar al terra una pancarta allargada en la qual es podia llegir «Stop ampliació aeroport» i es van asseure darrere amb vestits vermells i mascaretes, també van posar maletes obertes amb cartells de «Stop canvi climàtic» a seu interior i van llançar avions de paper. Aquesta acció va tenir com a objectiu «marcar una línia vermella a l'ampliació aeroportuària», i van demanar que no es destini ni un euro públic més a infraestructures fòssils.