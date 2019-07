Detenen 4 joves per la violació en grup d'una menor de 17 anys a Manresa

Els Mossos d'Esquadra van detenir de matinada a Manresa quatre joves per una presumpta agressió sexual a una noia de 17 anys. Els fets es van produir cap a les quatre de la matinada i la víctima va explicar a la policia que quatre nois la van agredir sexualment dins un pis ocupat del centre històric, que ara està precintat. Els veïns van explicar que durant la nit hi havia música i molt soroll, possiblement per una festa, fins que va arribar la policia i es van fer els arrestos.

Fonts policials van explicar que els quatre detinguts són tots majors d'edat, però que no tenen molts més anys que la víctima. Tots ells són encara a la comissaria de Manresa i podrien passar avui a disposició judicial. Els serveis d'emergències mèdiques (SEM) es van desplaçar fins al lloc dels fets i la policia local de Manresa també va col·laborar amb els Mossos en el cas, ajudant en el trasllat dels quatre arrestats a la comissaria.

L'Ajuntament, en col·laboració amb les entitats del municipi, prepara una concentració de rebuig a les agressions sexuals. El seu primer tinent d'alcalde, Marc Aloy, va condemnar els fets qualificant-los d' «execrables».

La denúncia i detenció van arribar la mateixa setmana que l'Audiència de Barcelona va jutjar sis joves de Manresa acusats d'haver agredit sexualment per torns una noia de 14 anys l'octubre del 2016.

La menor de 17 anys ja ha formalitzat una denúncia davant els Mossos d'Esquadra, que inicialment investiguen els quatre detinguts per un delicte d'agressió sexual, no d'abusos. Després de ser atesa en un centre hospitalari, la menor va acudir a la comissaria de la policia catalana de Manresa a presentar una denúncia per violació i ja ha prestat declaració davant els agents.

El Comitè de Vaga Feminista de Manresa va convocar una concentració per a demà a les vuit del vespre a la plaça Sant Domènec de la capital del Bages per condemnar la presumpta violació en grup. La concentració comptarà també amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i del Consell Municipal de la Dona. Des del col·lectiu feminista van voler mostrar així ot el seu suport a la jove agredida i van assegurar que no es tracta d'un fet puntual, ja que «tot i el boom mediàtic de les violacions arran del cas de la Manada de Pamplona i el de Manresa, agressions com aquesta es produeixen cada dia».