Els furts van créixer un 10,72 per cent a Barcelona al primer trimestre

Els furts van créixer un 10,72% a Barcelona el primer trimestre de 2019, ja que els Mossos d'Esquadra van registrar 31.938 fets delictius coneguts d'aquest tipus als tres primers mesos de l'any, per sobre dels 28.847 del mateix període de 2018. Segons les dades del «Mapa delinqüencial de Catalunya», les comissaries que van detectar més furts a l'inici de l'any van ser la del districte de l'Eixample (10.902) i la de Ciutat Vella (8.510), seguides de Sants-Monjuïc (3.352) i Sant Martí (2.977). Per sota hi ha les de Sant Andreu (1.359), les Corts (1.189), Gràcia (1.142), Sarrià-Sant Gervasi (1.134), Horta-Guinardó (701) i Nou Barris (672).

El primer trimestre de 2018, els districtes amb més furts també van ser l'Eixample (8.863), Ciutat Vella (7.885), Sants-Montjuïc (3.035) i Sant Martí (2.811), mentre que la resta d'àrees van quedar per sota dels 1.400 fets delictius d'aquest tipus coneguts, en una línia similar a aquest any. Entre gener i març de 2019, Catalunya va registrar 54.565 fets delictius d'aquest tipus, el que suposa una mitjana d'uns 606 furts al dia. La xifra és superior a la del mateix període de 2018, ja que els Mossos van detectar 51.983 furts, la qual cosa significa una mitjana de 577 al dia.EINA PER A LA "TRANSPARÈNCIA"

En declaracions a Europa Press, el comissari de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació de Mossos, Josep Codina, ha destacat que l'objectiu del 'Mapa delinqüencial de Catalunya' és oferir una "eina interactiva de les dades de delinqüència a Catalunya per facilitar a la ciutadania aquestes dades policials i la seva comprensió".El gràfic, elaborat juntament amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), és un visor públic per a la ciutadania que pretén "donar transparència a l'actuació policial" i fer-la comprensible per a tots.Internament, els Mossos ja utilitzaven mapes delinqüencials per a la seva tasca policial, i Codina destaca que el nou visor està "molt més desenvolupat" des del punt de vista gràfic en estar pensat per a web i contenir gran quantitat de dades.Les xifres es presenten actualment per Àrees Bàsiques Policials (ABP) de Mossos, és a dir, comissaries, però per a les seves futures actualitzacions s'està treballant per fer agrupacions "per municipis de més de 50.000 habitants" i, després, per localitats de 20.000, ha indicat Codina.