Envien a la presó els 4 acusats de la violació múltiple de Manresa

La titular del jutjat d'instrucció número 7 de Manresa, en funcions de guàrdia, ha decretat aquesta tarda presó preventiva comunicada i sense fiança per un delicte d'agressió sexual per als quatre acusats de violar en grup una menor en aquest municipi el cap de setmana passat.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la jutgessa així ho ha decretat en considerar que existeix un alt risc de fugida, de reiteració delictiva i de represàlia contra la víctima després d'haver-los citat a declarar.

Tres dels detinguts s'han acollit al seu dret a no prestar declaració, mentre que el quart sí que ho ha fet i ha contestat les preguntes de totes les parts.

En la jornada d'avui ha declarat també la víctima, una noia de 17 anys, que ho ha fet acompanyada d'una psicòloga del Servei d'Emergències Mèdiques després que denunciés davant els Mossos d'Esquadra haver estat violada per quatre joves d'uns vint anys d'edat.

En el seu acte, la jutgessa assegura que la menor "va manifestar verbalment i de manera clara que no volia mantenir relacions sexuals" amb els seus agressors, "demanant-los que paressin i intentant apartar-los sense aconseguir-ho", motiu pel qual la Fiscalia demana investigar-los per un delicte d'agressió sexual.

La violació, a diferència de l'abús, implica l'ús de violència o intimidació i suposa penes molt més elevades de manera que, tal com recull l'acte, per al Ministeri Públic l'existència de diversos joves de més complexió i edat són motius que així ho justificarien donat l'"estat de vulnerabilitat de la víctima".

La Fiscalia considera, a més, que "cada presumpte autor realitza aquest delicte directament sobre la víctima i actua com a cooperador necessari en relació amb els tres restants", per la qual cosa - continua l'acte - "valora la intimidació/violència feta servir pels investigats per vèncer qualsevol resistència de la víctima".

La jutgessa també argumenta la seva decisió al·legant que la jove sempre ha mantingut la mateixa versió "coherent" d'allò succeït, sent "persistent en la incriminació dels presumptes fets punibles" i era "conscient de tot el que passava", podent "observar els trets físics de cada agressor".

Afirma, d'una altra banda, que els acusats no han aportat "arguments en la seva defensa o versions alternatives a la sostinguda per la suposada víctima" i podrien tornar a cometre els mateixos fets.

"A causa de la gravetat de la pena a imposar i que cap dels quatre investigats té arrelament efectiu al nostre país, ni mitjans de vida coneguts, cap valorar l'alt risc de fuga", afirma la magistrada, la mesura de la qual persegueix també evitar "futures represàlies contra la perjudicada".

Així mateix, la jutgessa destaca el risc de reiteració delictiva a causa que els agressors "podrien ser" consumidors de drogues, cosa que comportaria "una alteració dels comportaments" i viuen en "un espai sense llum i abandonat, idoni per a la comissió d'aquest tipus de fets amb més impunitat".

L'agressió sexual es va produir diumenge passat al voltant de les quatre de la matinada en un pis del centre històric de Manresa i va coincidir amb el judici celebrat dilluns a l'Audiència de Barcelona contra sis sospitosos d'haver violat en grup una altra menor durant un "botellón" en una nau abandonada de la mateixa localitat el 2016.

Les indagacions van començar després que la jove, que va haver de rebre assistència mèdica en un centre hospitalari, contactés amb el telèfon d'emergències 112 per demanar ajuda amb el mòbil d'un dels seus agressors, el mateix que va ser detingut per la policia com a propietari del telèfon, atès que els altres tres van ser identificats per la víctima espontàniament al carrer.

Després de demanar auxili, la jove es va dirigir als Mossos d'Esquadra per relatar-los el succeït i formalitzar la seva denúncia, cosa que va servir perquè s'obrissin diligències.

En el marc d'aquesta causa, els quatre acusats enviats avui a la presó, que han necessitat de l'ajuda d'un intèrpret durant la declaració, han passat aquest matí a disposició judicial després de ser conduïts per la policia ahir dilluns al pis on suposadament van cometre la violació, on van estar una mitja hora.

L'immoble està ubicat en una zona on es troben diversos edificis ocupats i semiderruïts, per la qual cosa la policia catalana també investiga si el domicili estava ocupat il·legalment, com és el cas de diversos pisos veïns.

D'altra banda, aquesta tarda, cap a les 20 hores, els veïns de Manresa han convocat una concentració per donar suport a la jove, a la vegada que l'Ajuntament ha anunciat un pla de xoc per eliminar la conflictivitat a la zona del carrer Aiguader, al barri de les Escodines, on es va produir la violació grupal.