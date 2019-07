Retards i queixes en una nova jornada de vaga als trens de Rodalies

La vaga de Renfe va causar incertesa en alguns usuaris, que es van queixar de problemes i retards en els trens; tot i això, l'aturada no va provocar grans afectacions al servei i els serveis mínims es van complir, segons fonts de l'empresa. A l'estació de Sants, la Marian, una usuària que venia de Saragossa per agafar un avió es va trobar amb «una mica de retard amb el tren de rodalies que va a l'aeroport», i afirma que això li va provocar «certa incertesa», tot i que confiava a no perdre l'avió. Aquesta mateixa incertesa la van compartir altres usuaris que van patir els efectes de la vaga.