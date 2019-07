El Suprem denega la llibertat de Forn per assistir al ple del cartipàs de Barcelona

El Tribunal Suprem va denegar la petició del líder del grup municipal de JxCat, l'exconseller d'Interior Joaquim Forn, de sortir de la presó per assistir avui al ple del cartipàs de l'Ajuntament de Barcelona.

La Sala segueix el criteri de la Fiscalia i desestima en una providència la sol·licitud de Forn en entendre que «el permís sol·licitat no revesteix el caràcter d'extraordinari» i davant «la necessitat de preservar els fins del procés penal, en un moment en què ja ha finalitzat el judici».

Forn, que és a la presó de Brians-2 en Sant Esteve de Sesrovires a l'espera de la sentència del procés, va sol·licitar assistir aquest dimarts al ple municipal de repartiment de càrrecs de responsabilitat al consistori.



«Estatut jurídic»

Fins i tot, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va demanar que se li autoritzés a assistir al ple «en entendre que es tracta de l'exercici d'una funció que forma part de l'estatut jurídic que li correspon com a membre de la Corporació municipal».

Forn, que presideix el grup municipal de JXCat, no està suspès i al juny el Suprem el va autoritzar a emplenar els tràmits per adquirir la condició de regidor i assistir al ple d'investidura.



Escenaris públics

Però en aquesta ocasió el Suprem no li concedeix aquest permís, com demanava el Ministeri Fiscal que va assenyalar en un escrit que «no pot ni ha de permetre's el retorn de Joaquim Forn a escenaris públics que permetin operar amb els mateixos o similars instruments jurídics que els que en el seu moment van ser utilitzats per combatre l'Estat de dret i vulnerar la norma constitucional».

«Un permís penitenciari com el que se sol·licita posaria en risc la vigència de l'ordenament jurídic en un context social i polític similar a aquell en què va actuar l'investigat i alteraria molt probablement la convivència ciutadana», afegeix. D'altra banda, l'exconseller de Territori Josep Rull va demanar al Tribunal Suprem que li permeti sortir de presó per poder acompanyar el seu fill en una operació programada a mitjan agost.

Segons van informar fonts del seu entorn, Rull, a la presó de Lledoners pendent que el Suprem dicti sentència després del judici a la cúpula del procés, ja ha sortit dues vegades d'aquest centre penitenciari per assistir a les proves diagnòstiques al seu fill.

Després que l'operació, que no revesteix gravetat, hagi estat programada per a mitjan agost, Rull va demanar al Suprem que el deixi sortir de la presó per acompanyar el seu fill.



Futura euroordre

La fiscalia estudia demanar que es reactivi l'euroordre contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont si la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O és condemnatòria, segons van confirmar fonts del ministeri públic. Les mateixes fonts subratllen que encara no s'ha pres cap decisió al respecte i recorden que es preveu que la sentència trigui bastant a sortir. Paral·lelament, el líder d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, va remetre ahir al president del Parlament Europeu, David Sassoli, una sol·licitud perquè li garanteixi la immunitat que li correspon com a eurodiputat de forma urgent.