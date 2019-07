L'ANC centrarà l'11-S a criticar els partits independentistes i demanar-ne unitat

L'ANC aprofitarà l'Onze de Setembre per exigir unitat a l'independentisme i criticar els partits pel "risc de retornar a l'autonomisme". En una carta que la presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, ha enviat a "les bases de l'independentisme" la mitjanit d'aquest dimarts a dimecres, adverteix de la situació actual després dels darrers pactes amb el PSC. Per tot això, Paluzie aposta per incrementar el "to d'exigència" als partits per tal que prioritzin l'objectiu de la independència i abandonin les lluites internes. La presidenta de l'entitat també alerta a la carta que la manifestació de la Diada d'enguany és la "més difícil" de totes.

Paluzie admet a la carta que les bases de l'independentisme viuen un "moment de desconcert" que fa "difícil" trobar el camí a seguir, i evitar la "frustració" després de la gestió de l'1-O. A més, alerta de la "trampa" de confondre unilateralitat amb insurrecció. La presidenta de l'ANC dedica la majoria del text a pressionar perquè els partits independentistes recobrin la unitat ja que, segons diu, hi ha un "risc evident" de retornar a l'autonomisme, tal com el pacte a la Diputació de Barcelona entre JxCat i PSC exemplifica "molt bé".

En aquesta línia, Paluzie sentencia que el problema "més important" és la desunió dels partits independentistes, una divisió que augmenta aquest "risc" de tornar a l'autonomisme. Per això l'ANC adverteix que no es pot renunciar a les "grans manifestacions" que marquen l'agenda i que interpel·la la classe política. Paluzie remarca que l'objectiu és la independència i que cal una estratègia per aconseguir-ho.

Un cop dibuixat aquest escenari, Paluzie conclou que la mobilització de l'11-S d'enguany és la "més difícil" de totes les que s'han fet fins ara, perquè l'independentisme es juga que els partits compleixin amb el seu compromís d'avançar cap a la República.