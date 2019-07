El Parlament farà una auditoria per saber si l'Estat ha punxat les comunicacions

La Mesa del Parlament va decidir ahir que els serveis informàtics de la casa realitzin una auditoria sobre la seguretat de les seves comunicacions després que hagin aparegut correus electrònics del vicepresident primer de la cambra, Josep Costa, en els informes que el Ministeri d'Afers Estrangers va realitzar sobre les delegacions del Govern a l'exterior. Fonts parlamentàries van explicar que primer els serveis informàtics del Parlament comprovaran que no hi hagi «fuites» en el sistema i que després s'estudiarà si cal fer una escombrada per detectar una possible intervenció.