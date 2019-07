El Constitucional anul·la la reprovació del Rei al Parlament

El ple del Tribunal Constitucional va anul·lar per unanimitat la reprovació del Rei al Parlament, que va titllar la monarquia d'institució «caduca», en entendre que va ser una decisió amb efectes jurídics dirigida a la Generalitat i als catalans i adoptada per una institució que no té aquesta funció.

El tribunal de garanties considera inconstitucional dues parts de la resolució que la cambra catalana va aprovar el passat 11 d'octubre que advocava per l'abolició de la monarquia i que es va presentar com la resposta davant la declaració del rei del 3 d'octubre del 2017.

La resolució, presentada per Catalunya en Comú Podem i aprovada amb el suport de Junts per Catalunya i ERC, va condemnar la presa de posició del Rei en el «conflicte català», així com el que va considerar «justificació de la violència» policial l'1-O, i va advocar per l'abolició de la institució monàrquica, que el Parlament va qualificar de «caduca i antidemocràtica».

El Govern va anunciar que recorreria al TC perquè un parlament autonòmic no pot «intentar traçar la forma d'Estat d'aquest país» i, encara que la resolució «no té cap sentit jurídic, sí que ha de tenir una resposta política», si bé el Parlament va argumentar que eren meres declaracions de caràcter polític i que estaven emparades per la llibertat d'expressió.

Però ara el TC rebutja del tot que la declaració fos merament política, atès que segons els jutges «tanca una decisió» amb efectes jurídics mentre que «anava dirigida» a la Generalitat i als catalans per informar-los de «la posició adoptada» per la Cambra i els posava a més de manifest que aquesta «s'arrogava una potestat de censura d'aquell acte regi» quan aquesta decisió està «fora de l'àmbit de les seves pròpies atribucions». És per això que el Constitucional anul·la les parts de la resolució que parlen de «rebuig» i «condemna» al Rei.