l'organització action for liberation va entrar per sorpresa a una granja de Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental). Amb aquesta acció, els joves activistes volien denunciar les condicions de vida dels animals a la indústria làctica i càrnia. Per la seva banda, Unió de Pagesos va criticar aquesta acció i va assegurar que el grup es mou pel desconeixement.