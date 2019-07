La piulada del Parlament Europeu que indigna els votants independentistes

Usuaris de Twitter han fet notar el seu descontentament replicant a una piulada del Parlament Europeu en la qual s'informa del nomenament d'Ursula von der Leyen com a nova presidenta de la Comissió Europea. El missatge, difós pel compte en castellà de la cambra europea, arrenca afirmant que "Els membres del Parlament Europeu que vas triar el maig han aprovat la candidatura d'Ursula von der Leyen", frase que ha provocat la reacció irada d'electors que el 26 de maig van fer possible que Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Toni Comín assolissin un escó, però que encara no han pogut trepitjar l'hemicicle.





Los miembros del Parlamento Europeo que elegiste en mayo han aprobado la candidatura de Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea para los próximos cinco años.



Consulta los destacados del debate y de la votación ? pic.twitter.com/FXSWK2OyS9 — Parlamento Europeo (@Europarl_ES) July 17, 2019

Yo no estoy representado, al igual que 2M de europeos que votaron a sus electos y que Europa, otra vez, ha mirado para otro lado #shame #EuropeanParliament — Jordi Merino ?? (@jordimerino75) July 17, 2019

Quan hi siguin els que se'ls ha impedit de ser-hi podrem parlar de #Democracy Mentre no se'ls permeti exercir la representació del poble català nomès podem dir #ShameEurope#FreedomForCatalonia pic.twitter.com/7SyXt0rA9Z — Josep CarD10 #RepúblicaCatalana ???? (@jmourelle) July 17, 2019

"los miembros que elegiste" NO! en falten tres! pic.twitter.com/SIATU9Bi8I — FreeRomeva ?? (@FreeRomeva) July 18, 2019

Pues yo no veo en el parlamento europeo a los diputados que yo voté.

donde están mis representantes?? pic.twitter.com/09J5eMzjfr — AnnabeLee ????? (@kanyabel) July 17, 2019

En menys de 24 hores,"Jo no hi estic representat, igual que 2 milions d'europeus que van votar als seus electes i que Europa, una altra vegada, ha mirat a una altra banda", escriu Jordi Merino. "Sóc ciutadana europea i els meus representants legítims no estan al Parlament, és un frau i tots vostès, còmplices del mateix" o "Tot i haver estat elegits democràticament no els han permès participar" són altres rèpliques més.