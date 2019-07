El PPC proposa tornar al seu país d'origen als MENAs que cometin delictes

El PPC ha anunciat aquest dijous que presentarà una moció al ple del Parlament de la setmana que ve en la qual proposarà tornar al seu país d'origen als menors estrangers no acompanyats (MENAs) que cometin delictes.

El text proposa que "davant la comissió d'actes delictius per part de menors, portar a terme les gestions necessàries amb el Govern d'Espanya, d'acord amb els convenis internacionals subscrits, per aconseguir el retorn als seus entorns familiars d'origen".

En un comunicat, el diputat del PP Santi Rodríguez ha assegurat que "aquesta mesura serviria com eina per enviar el missatge que la nostra capacitat d'acollida és limitada".

Arran d'això, ha expressat que "tots els menors que tenen necessitat de ser atesos ho seran, però no el 18% que delinqueixen, segons dades de Mossos d'Esquadra, i que generen conflicte tant amb els seus companys com amb el conjunt de la societat".

La moció contempla també impulsar "un programa de retorn voluntari als seus entorns familiars d'origen" per a aquells MENAs que ho desitgin.

A més, l'escrit que presentaran els populars la setmana vinent a la cambra catalana exigeix "evitar les concentracions nombroses" als centres d'acollida i implementar les mesures necessàries al voltant d'aquests per garantir la seguretat tant dels menors "com dels veïns i treballadors dels centres".