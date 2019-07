Sánchez assenyala que la presència d'Iglesias al Govern és el principal escull per assolir un acord

El president del Govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha assenyalat que el principal escull per assolir un acord amb Podem per a la investidura és la presència del seu líder, Pablo Iglesias, a l'Executiu central.

En una entrevista a La Sexta, recollida per Europa Press, Sánchez ha assenyalat que "no es donen les condicions" perquè Iglesias formi part del Consell de Ministres i que es tracta del "principal escull" pel qual no s'ha tancat un pacte amb la formació lila.

Ha lamentat que el "99,9 de les converses" que han tingut durant aquestes setmanes amb Pablo Iglesias s'han centrat en els càrrecs que reclama Podem i no en els problemes i reptes del país.

Segons ha explicat, té "divergències" amb Iglesias en qüestions com la crisi catalana i ha al·legat que necessita un vicepresident que "defensi la democràcia" i que digui que Espanya és un estat de dret, que té un poder judicial independent i que no es persegueix ningú ni s'empresona ningú per les seves idees.

Per això, li va reclamar que faci un pas enrere i accepti l'última oferta perquè s'incorporin en el fuur govern persones qualificades d'Unides Podem. Va assegurar que aquesta oferta continuarà en peus fins la setmana vinent.