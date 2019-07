Defensa només explicarà el paper del CNI durant el seu mandat

La ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, va mostrar la disposició del Govern espanyol a comparèixer al Congrés o davant l'autoritat judicial si cal, però va remarcar que ella només pot respondre per allò que ha passat durant el seu mandat. «Jo hauré de respondre a allò que faci referència a la gestió del meu govern, no sobre el que hagi ocorregut amb anterioritat, perquè no ho puc conèixer», va apuntar Robles sobre les informacions que vinculen l'imam de Ripoll amb el CNI (segons Público la intel·ligència l'hauria fitxat el 2014). També va recordar que el director del centre en aquell moment va comparèixer ja al Congrés en la comissió de secrets i tots els grups van poder preguntar el que van voler. La ministra va reivindicar que els 3.500 membres del CNI treballen «amb vocació d'estat i fent-ho el millor possible». El secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, va recordar ahir que el llavors director del Centre Nacional d'Intel·ligència, Félix Sanz Roldán, ja va donar explicacions al Congrés sobre la relació del centre amb Abdelbaki es-Satty, l'imam de Ripoll, i va demanar que no es faci servir l'assumpte «com un instrument per a altres propòsits més enllà del cas».



La Generalitat vol una reunió

La consellera de Presidència de la Generalitat, Meritxell Budó, va demanar per carta al Govern espanyol una reunió amb la finalitat de rebre explicacions que clarifiquin l'actuació del CNI. I Esquerra insta el Consell de la UE i la Comissió Europea a reclamar explicacions a Espanya per les relacions entre el CNI i Es Satty.