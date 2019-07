La Generalitat reclama endurir el Codi Penal pels delinqüents multireincidents

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha reclamat aquest dissabte un Codi penal més sever contra la multireincidència, especialment en el cas dels furts.

En declaracions a Catalunya Ràdio, el conseller ha comentat les mesures acordades divendres passat, 19, per la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per millorar la seguretat, després de l'increment del 9% de la delinqüència a la capital catalana durant el primer semestre de l'any.

Buch ha subratllat que els furts representen el 80,6% dels delictes contra el patrimoni i que cometre quatre furts "abans suposaven presó i ara una multa".

"Hem de canviar la legislació actual", ha reclamat el conseller per a assumptes com els "furts i les agressions sexuals" i ha anunciat que proposaran al Ministeri de l'Interior modificar el Codi penal "per endurir-lo" perquè "amb multes no es corregeixen conductes".

"Cal buscar altres estratègies per treure aquesta gent del carrer", ha reclamat Buch.

El conseller també ha criticat la legislació espanyola sobre el cultiu de marihuana, que ha considerat la més "laxa" d'Europa i ha convertit a Espanya i, en particular a Catalunya, "en un pol d'atracció de cultivadors de marihuana i de grups criminals que actuen internacionalment".